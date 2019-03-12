Москва, 12 марта, 2019, 13:10 — ИА Регнум. На проблему московских рынков должен обратить внимание лично мэр Москвы Сергей Собянин, считает председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными органами Антон Цветков.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обыски на столичных рынках, ситуация для города не новая, и есть опасения, что облавы просто станут очередной акцией с задержанием людей.

«Большинство потом отпустят, кого-то депортируют, начнут проверку ряда мелких предпринимателей. Такая акция не первая, но кардинально ситуация не поменяется, пока на проблему не обратит внимание лично президент, или мэр столицы, или руководство ФСБ, как это было с Черкизовским рынком, от которого эти комплексы мало чем отличаются», — отметил Цветков.

Он добавил, что на таких комплексах, как правило, работает большое количество иностранных граждан, имеющих нарушения в части миграционного законодательства. На рынки ввозится большое количество контрафактного и контрабандного товара, происходит нелегальный вывод денег за рубеж, регулярное курсирование нелегальных переоборудованных автобусов в регионы, в некоторых из них находятся закамуфлированные крупные сейфы для перевоза наличности.

«У нас простых честных предпринимателей замучили всевозможными проверками, а на этот беспредел закрывают глаза. Потому что это миллиардные прибыли», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 марта идёт рейд на крупном продовольственном рынке «Фуд Сити». Ранее прошли обыски на столичных рынках ТЦ «Москва» и «Садовод». Задержаны десятки людей.