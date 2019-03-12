Киев, 12 марта, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Сегодня, 12 марта, депутат, глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов с трибуны парламента включил запись разговора якобы лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко и беглого олигарха Игоря Коломойского.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

По словам Герасимова, запись подтверждает, что на президентских выборах у Коломойского два кандидата — шоумен Владимир Зеленский и Тимошенко.

«Для нас в этой записи нет ничего нового. Он демонстрирует то, что мы и так хорошо знаем: у Игоря Валерьевича Коломойского есть два кандидата на выборах — Зеленский и Юлия Тимошенко. Давние связи Юлии Владимировны и Игоря Валерьевича — секрет Полишинеля. Бюджет уже неоднократно рассчитывался за их политические союзы», — сказал Герасимов.

Он потребовал, чтобы Тимошенко озвучила финансовые аспекты своих договоренностей с Коломойским.

«Запись демонстрирует двойные стандарты. На публику — искренние угрозы олигархам, а за кулисами — целование в десна. Общество устало от вашей постоянной лжи, Юлия Владимировна, которая стала вашей визитной карточкой, как старого политика. Вы уже 25 лет в политике боритесь с олигархами, начиная с Лазаренко (экс-премьер Павел Лазаренко) и заканчивая Игорем Коломойским. Мы требуем публичную информацию о финансовых аспектах ваших договоренностей с Игорем Валерьевичем Коломойским», — подытожил Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на британском сервисе Liveleak, который называют «сайтом сливов» выложили телефонный разговор якобы между лидером «Батькивщины» Тимошенко и бизнесменом Коломойским.

Судя по аудиозаписи, Тимошенко звонила, чтобы поздравить Коломойского с днем рождения.