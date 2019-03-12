Москва, 12 марта, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Пересчет выплат малообеспеченным пенсионерам Минтруд планирует завершить к 1 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, об этом сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«Перерасчет сумм предполагается завершить к 1 июля 2019 года», — сказал замминистра в ходе обсуждения президентского законопроекта.

Государство должно сначала довести доход пенсионера до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а уже после этого проводить индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат, указал он.

«Доплата зависит не от региона, а доплата зависит от того, какой конкретно размер пенсии конкретного человека», — отметил Пудов.

Внесенным законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера для осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ЕДВ, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в субъекте РФ.