Рязань, 12 марта, 2019, 11:49 — ИА Регнум. В Рязани задержан и. о. главы администрации города Сергея Карабасова. Об этом 12 марта сообщили РИА «7 новостей» со ссылкой на собственный источник.

Задержание

Утром 12 марта силовики задержали Карабасова на рабочем месте в здании мэрии на Радищева, 28. В правоохранительных органах ситуацию пока никак не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Марину Бондареву. Однако позже она была отпущена правоохранителями.

В 2018 году в отношении директора муниципального предприятия «Детское питание» Александра Дворецкого были возбуждены уголовные дела о получении взяток. Также под арест отправили советника мэра Рязани Александра Зайкина, он подозревается в организации получения взятки. В феврале 2019 года в рамках расследования данного уголовного дела был задержан заместитель главы города, руководитель аппарата администрации города Рязани Сергей Пашкевич.

Добавим, что Сергей Карабасов исполняет обязанности главы администрации с сентября 2017 года.

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