Москва, 12 марта, 2019, 11:47 — ИА Регнум. По данным Greenpeace, Россия не является одной из стран с самым загрязнённым воздухом по критерию среднего показателя содержания микрочастиц пыли в кубометре воздуха. По этому критерию Россия, наоборот, находится в двадцатке стран мира с самым чистым воздухом, обогнав по этому критерию даже Германию и Францию, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Загрязненный воздух опасен для здоровья, так как мелкие частицы пыли, оседая в легких человека в большом количестве, могут вызывать заболевания дыхательных путей, вплоть до онкологических. Россия прилагает максимум усилий, чтобы охранять природу и чистоту окружающей среды.

«Ранее рейтинг стран с самым чистым воздухом составила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), и результаты исследования оказались похожими на те, что опубликовал Greenpeace. ВОЗ назвал страной с самым чистым в мире воздухом Финляндию, а страной с самым загрязненным — Уганду.

Однако эксперты ВОЗ пришли к выводу, что существует корреляция между уровнем реальных доходов населения страны и чистотой воздуха, то есть в странах с низким уровнем доходов населения и воздух грязный, и наоборот», — отметила эксперт.

С этим выводом, в принципе, можно соглашаться, однако здесь было бы целесообразно принять во внимание не только неравномерность доходов в разных регионах страны, но еще и уровень развития промышленности и затраты промышленных предприятий на меры по охране окружающей среды, а также уровень загрязненности воздуха в конкретном регионе.

«По данным одного из сайтов, посвященных туризму внутри России, Москва не вошла в десятку самых экологически чистых городов страны, хотя уровень доходов населения Москвы наиболее высокий. А в пятерку самых чистых городов РФ вошли Севастополь, Таганрог, Сочи, Грозный и Кострома.

По поводу Таганрога, который является промышленным городом, можно поспорить, но наличие в лидерах других четырех городов является хорошим ориентиром для туристов. То есть ясно, что составители рейтинга советуют отдыхать на юге страны, что неудивительно», — считает Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, Исландия возглавила рейтинг стран с самым чистым воздухом, к такому выводу пришли эксперты международной природоохранной организации Greenpeace. Россия находится во второй десятке.

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