Москва, 12 марта, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Законопроект о присвоении классных чинов гражданской службы, классных чинов юстиции, дипломатических рангов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

«Присвоение очередного или внеочередного классного чина, безусловно, повлечет соответствующего оклада. Новеллы не влекут изменений в материальном обеспечении госслужащих. Идет процесс унификации и выведения на уровень федерального закона тех вопросов, которые находятся в законах и подзаконных актах», — сказал полпред президента РФ Гарри Минх в ходе пленарного заседания Госдумы.

В базовом законе определяется не только порядок присвоения классных чинов государственной гражданской службы, но и общие положения о присвоении классных чинов юстиции и дипломатических рангов. В частности, указано, что классные чины юстиции присваиваются федеральным гражданским служащим, замещающим должности, квалификационным требованием для замещения которых является юридическое образование, в определенных президентом РФ федеральных государственных органах и их территориальных органах, а также в аппаратах федеральных судов. Порядок присвоения и сохранения классных чинов юстиции устанавливается указом президента РФ.

Дипломатические ранги присваиваются федеральным гражданским служащим в соответствии с законом «Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Классные чины гражданской службы Российской Федерации, субъектов РФ, классные чины юстиции присваиваются персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности гражданской службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности гражданской службы. Предусматриваются случаи досрочного присвоения классных чинов и присвоения классных чинов на одну ступень выше положенного — в качестве меры поощрения за особые отличия в гражданской службе.