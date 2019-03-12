Якутск, 12 марта, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В Якутске следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы, которая подозревается в продаже своей новорожденной дочери, сообщает 12 марта пресс-служба регионального главного управления СКР.

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По данным следствия, в июне 2017 года женщина на территории перинатального центра республиканской больницы №1 встретилась со своей знакомой и совершила сделку «купли-продажи» ребенка. «Покупательница» передала подозреваемой 300 тыс. рублей.

Полтора года женщина воспитывала ребенка, но позже факт продажи стал известен правоохранительным органам. В настоящее время биологическая мать допрошена. Поскольку у нее на иждивении находятся еще трое маленьких детей, ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летней женщины по подозрению в продаже новорожденной дочери за 1 млн рублей.

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