Киев, 12 марта, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Украинские эксперты сегодня, 12 марта, обсуждают заявление президента страны Петра Порошенко, который накануне заявил, что Украина должна заняться разработкой ракет повышенной дальности полета.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

ИА REGNUM напоминает, что заявление украинского лидера прозвучало в ходе визита в Житомир 11 марта.

«Мы придерживались ограничений, которые на нас накладывал Договор о ракетах средней и меньшей дальности, который действовал со времен СССР. Теперь РФ, создавая новые угрозы для безопасности Европы, разрушила этот Договор. Выводы из новой ситуации делают все наши партнеры, США юридически вышли из него. Теперь и Украина должна взяться за разработку более мощного вооружения, которого бы боялся враг», — заявил Порошенко.

Соответственно, по его словам, на повестке дня для украинской военной промышленности вопрос о создании высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, способного поражать цели далеко в тылу врага.

В комментарии газете «Сегодня» военный эксперт Олег Стариковзаявил, что Украина может разработать и поставить на боевое дежурство ракеты малой дальности— от 500 до 1000 километров, способные поражать цели в России. По мнению украинского специалиста, эти ракеты будут работать на сдерживание противника и при хорошем финансировании могут быть готовы в течение пяти ближайших лет.

«В связи с тем, что действие договора прекратилось, Украина имеет право изобрести и поставить на вооружение оперативно-тактические ракеты, которые у нас есть, и ракеты малой дальности от 500 до 1000 километров. Для того чтобы делать такие ракеты, у нас есть научно-технические возможности… те ракеты, которые у нас есть, чуть-чуть модернизируются и могут лететь от 500−1000 километров», — заявил Стариков.

По его словам, украинские ракеты будут направлены на отдельные командные пункты, органы военного управления России.

«Если у руководства Российской Федерации что-то переклинит, то мы сможем ответить этими ракетами… А вот ракеты средней дальности нам не нужны, тем более стратегические, которые межконтинентальные. Они нам не нужны, потому что у нас есть один противник — это РФ», — подчеркнул эксперт.

Журналист и политический эксперт Максим Кухар в своем комментарии констатирует, что 11 марта 2019 года — день фактического создания Ядерных сил Украины. По его мнению, это «круче», чем день вступления в НАТО и ЕС одновременно, потому что дает большую гарантию безопасности.

«Украина… должна иметь возможность поражать военные цели на территории вражеских государств. Создание сотен и тысяч ракет, которые смогут с большой точностью уничтожать военные и стратегические объекты за тысячи километров от наших границ — заставит врага хорошо подумать перед нападением. Кроме того, надо понимать, что это фактически день рождения украинских сил ядерного сдерживания. Потому что наша страна обладает огромными запасами опасных ядерных материалов. И, имея большое количество средств их доставки до городов врага, всегда сможет ответить на ядерный удар уничтожением крупных городов противника. Путем их обстрела ракетами, которые будут загружены сотнями и тысячами килограмм ядерных отходов, что нанесет урон — сопоставимый с ядерными взрывами», — анализирует ситуацию эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 1 февраля государственный секретарь Майк Помпео объявил, что США приостановят выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и малой дальности (РСМД) от 1987 года, а Государственный департамент уведомил российское посольство и посольства других участников договора, включая Украину, о намерении США выйти из договора. Президент России Владимир Путин сразу же заявил, что Россия также приостановит свои договорные обязательства.

После этого экс-посол США на Украине Стивен Пайфер публично заявил, что фактический развал договора о РСМД дает Украине возможность создать собственные неядерные ракетные силы средней и малой дальности.

«У правительства США не будет никаких юридических оснований возражать, если Украина выйдет из Договора о РСМД, поскольку в этом Киев будет прямо следовать примеру Вашингтона. Более того, учитывая продолжающуюся российскую агрессию против Украины, у правительства США нашлось бы немного оснований для протестов, если бы Киев пришел к выводу, что ракеты средней дальности могут повысить его способность сдерживать Россию от эскалации военных действий — при условии, что эти ракеты будут снаряжены обычными, а не ядерными боеголовками», — утверждал американский дипломат.

Вместе с тем Пайфер добавлял, что все эти обстоятельства не означают, что Украина непременно приступит к разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования.

«Украинское правительство… должно будет оценить целый ряд политических, военных и стоимостных факторов, в том числе соотнести потенциальную военную выгоду наличия таких ракет при условии ответных действий Москвы и, возможно, некоторых европейских государств. Но если Киев решит выйти из договора о РСМД и подумать о создании собственных ракет средней дальности, он вполне может сделать это, не опасаясь и не встретив негативной реакции со стороны Соединенных Штатов», — резюмировал экс-посол США.

Также ИА REGNUM напоминает, что в конце февраля на Украине обсуждали заход американского ракетного эсминца USS Donald Cook DDG75 в Одесский морской торговый порт, решив, что данный визит является элементом военно-политического давления на Россию, «поскольку корабль способен добить до Москвы».