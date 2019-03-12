Екатеринбург, 12 марта, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вице-мэр Анатолий Гагарин может уйти в отставку. Основанием являются претензии прокуратуры, пишут местные СМИ.

Дезире Дио. Чтение газеты в саду. 1890

По данным прокуратуры, при назначении чиновника были нарушены положения законодательства о муниципальной службе. Соответствующее представление направлено в мэрию.

В администрации города получили представление прокуратуры. Сейчас по нему идёт служебная проверка, о результатах которой обещают проинформировать СМИ. Пока содержание представления и суть претензий к вице-мэру официально не раскрываются.

Отметим, Анатолий Гагарин был назначен вице-мэром в начале декабря. На этом посту он курирует внутреннюю и информационную политику.