Ярославль, 12 марта, 2019, 11:28 — ИА Регнум. За три дня до окончания срока завершения ремонта лифтов в Ярославле в эксплуатацию введено менее половины подъемников. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Лифт

Всего за счет средств фонда капремонта в городе должны были отремонтировать 148 лифтов. Контракт выиграло нижегородское ООО «Трансэнерго». К 15 марта работы должны быть завершены.

Всего сейчас введен в строй 71 подъёмник. Работы идут на 68 лифтах, на 6 работы даже не начались.

Несмотря на то, что после введения системы видеонаблюдения работы ускорились, подрядчик срывает все сроки сдачи. Кроме того, была замечена практика завешивания видеокамер, чтобы скрыть ход работ. Поэтому я поручаю обратиться в надзорные органы для принятия мер в отношении подрядчика», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Примерно та же ситуация и в целом по области. Как сообщает портал регионального фонда капремонта, на 28 февраля в работе находилось 235 лифтов из 254 по контракту. В эксплуатацию введено также меньше половины — 93 объекта.

На 95 лифтах ведутся работы, по 43 лифтам документы направлены в Ростехнадзор для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, по 4 лифтам документация находится на проверке в организациях, осуществляющих техническое обслуживание лифтов.

Нарушение сроков проведения работ по контракту дает возможность региональному фонду капремонта обратиться в УФАС с требованием признать подрядчика недобросовестным.