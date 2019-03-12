Москва, 12 марта, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Требовать от граждан оплачивать «инвестиционные» затраты коммунальных компаний в условиях, когда гражданам не хватает этих «инвестиций» на самих себя, неправомерно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 12 марта, комментируя высказывания главы Федеральной антимонопольной службы о тарифах на коммунальные услуги.

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Как сообщалось ранее, Игорь Артемьев в интервью НТВ заявил, что граждане России «по большинству позиций» переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. В ситуации с тарифами «нужно все перевернуть с головы на ноги», отметил глава ФАС.

«Заявления и действия руководителя Федеральной антимонопольной службы заслуживают всяческой поддержки. Стоимость услуг ЖКХ в современной России несправедлива, ситуация в этой отрасли в целом отвратительна.

Удастся ли Игорю Артемьеву дать реальный импульс изменениям к лучшему или нет, зависит от многого. Судя по всему, он имеет поддержку верховной власти, но этого мало. Изменить ситуацию на уровне регионов и муниципалитетов может только сильная волна гражданской активности против самого «рыночного» подхода в этой сфере и, конечно, сопутствующей ему коррупционной составляющей.

В рассуждениях руководителя ФАС я бы ещё выделил тот момент, когда он говорит о двух основополагающих аспектах тарифов: текущем и инвестиционном. «Это совершенно понятно, — говорит он, — [ведь] есть операционные затраты, есть инвестиционные затраты».

Как я вижу жизнь большинства граждан нашей страны сегодня, их доходов сегодня хватает лишь на «операционные затраты», на текущую жизнь, да и то не всегда по справедливой норме, обеспечивающей её достойный уровень. Этот уровень, однако, в нашей богатой стране правительство обязано обеспечивать.

Но нельзя не понимать, что у каждого человека — и тем более в каждой семье —есть ещё и свои «инвестиционные затраты»: необходимость вложений в своё жилище, в образование — своё и детей, в здоровье и так далее. В советское время 90 процентов этих «инвестиций» брало на себя государство. Сейчас не так. Значит, гражданам должен быть обеспечен такой уровень доходов, который позволял бы им делать инвестиции самостоятельно. В том числе — и покрывать «инвестиционные затраты» ЖКХ.

Пока этот уровень обеспечен не будет, а до этого, как мы понимаем, ещё очень далеко, требовать с граждан оплаты многочисленных поборов, провоцируемых навязанной стране «рыночностью» её современного существования, неправомерно.

По моим наблюдениям, предел терпения был достигнут ещё три — четыре года тому назад, но власть не сразу это осознала. Сегодня, сильно опаздывая, она что-то пытается наладить. Надо ей в этом помочь, а там, где представители власти «не догоняют», — заставить», — отметил Михаил Демурин.