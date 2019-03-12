Москва, 12 марта, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Обвинение госсекретаря США Майк Помпео компании «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям не имеет под собой никаких оснований. Истинная цель США в Венесуэле — это вернуть под свой контроль нефтяные компании, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Пожар. Нефть

США хочет вернуть компании, добывающие венесуэльскую нефть, и делают они это путем проведения очередного государственного переворота. Их ставленник — господин Гуайдо — уже дал понять, что изменит энергетическую политику страны.

«Роснефть» вложила в нефтяную отрасль Венесуэлы огромные инвестиции и будет продолжать их защищать, несмотря на санкции США. Это экономический вопрос, ни правительство России, ни её государственные компании не вмешиваются во внутренние дела других стран, но Россия должна защищать свои инвестиции», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео завил, что российская государственная нефтегазовая компания «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход американских санкций.

Читайте также: Помпео обвинил Россию в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций США