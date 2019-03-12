Калуга, 12 марта, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 11 марта провёл рабочую встречу с депутатами Городской думы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, разговор о перспективах развития областного центра состоялся накануне отчета городского головы Калуги Дмитрия Разумовского по итогам работы в 2018 году. В беседе также приняли участие заместители градоначальника и руководители управлений городской управы.

Admoblkaluga.ru На встрече с депутатами Городской Думы Калуги.

Анатолий Артамонов определил основные задачи, которые стоят перед руководством города на ближайшее время. Их выполнение должно способствовать реализации майского Указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в частности национальных проектов.

В числе приоритетов калужский губернатор обозначил необходимость улучшить качество городской среды и в первую очередь — дорог. По словам главы региона, в 2019 году Калуге на ремонт дорожной сети выделено порядка 1 млрд 300 млн рублей. Эти средства необходимо потратить эффективно.

«Научитесь делать дороги так, чтобы каждый год не переделывать!» — рекомендовал Анатолий Артамонов.

Не менее важно, по мнению калужского губернатора, наладить работу учреждений здравоохранения, общественного транспорта, эффективно организовать вывоз твердых бытовых отходов, контролировать работу управляющих компаний.

«Все задачи, стоящие перед городом, должны быть решены. В первую очередь, те вопросы, которые особенно волнуют людей», — подчеркнул Артамонов.