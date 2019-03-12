Ярославль, 12 марта, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, пост руководителя управления по информационной политике мэрии Ярославля покинула Светлана Израилева. 11 марта был последним днем ее работы в мэрии областного центра.

Страница в vk.com Светлана Израилева

«Тот самый случай, когда личное важнее профессионального, обстоятельства сильнее амбиций, а время — единственный ценный ресурс. Я хотела быть полезной, оперативной и эффективной. Получилось не все. Но правильно сделанные выводы превращают ошибки в опыт, и он никогда не бывает лишним, — написала Светлана Израилева на своей странице в Facebook.

Должность Светланы Израилевой пока остается вакантной, новый руководитель управления по информационной политике не назначен. Сама Израилева сказала, что подумывает о смене профиля деятельности.

Напомним, Светлана Израилева дважды приходила на работу в мэрию Ярославля. С сентября 2016 года по сентябрь 2017-го она работала пресс-секретарем мэра Ярославля Владимира Слепцова, с октября 2018 года возглавила управление по информационной политике, когда исполняющим обязанности мэра областного центра стал Владимир Волков. Еще год, с октября 2017-го по октябрь 2018-го Светлана Израилева руководила пресс-службой мэра Рыбинска Дениса Добрякова.