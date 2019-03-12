Ереван, 12 марта, 2019, 10:53 — ИА Регнум. 14 февраля Национальное Собрание Армении проголосовало за утверждение программы деятельности правительства Армении. В течение следующих пяти лет деятельность правительства Армении будет направлена на формирование конкурентоспособной и всеобъемлющей экономики, ориентированной на экспорт и отвечающей самым высоким технологическим, промышленным и экологическим стандартам.

Для достижения этой цели в программе перечислено 10 ключевых пунктов, среди которых, по сути, нет упоминания о сфере здравоохранения, речь идет только о «поощрении образования и здорового образа жизни».

В разделе «Здравоохранение» правительство в основном обращает внимание на доступность и качество медицинской помощи и обслуживания. Однако мы обратили внимание на одно очень важное обстоятельство: в правительственной программе нет ни слова о лекарствах, их доступности, качестве и о том, что вообще правительство планирует делать на этом рынке.

Как уже неоднократно упоминалось, лекарства в Армении стоят дорого, по сравнению с Грузией или Россией, входящей в ЕАЭС. Кроме того, во всех странах, входящих в ЕАЭС, а также в Грузии, действуют механизмы государственного регулирования цен на лекарства.

Подходы государственного регулирования цен на лекарства

Государственное регулирование цен на лекарства — сложный процесс, который неоднократно обсуждался и в Армении. По словам импортеров и производителей, высокие цены на лекарства в Армении обусловлены налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%, небольшими объемами рынка, и, следовательно, небольшими скидками, а также высокими транспортными расходами.

Государственное управление, направленное на регулирование ценообразования, имеет несколько подходов, когда фиксируется максимальная цена, референтная цена или процентный доход. Государственное регулирование ценообразования, с одной стороны, направлено на обеспечение населения лекарствами по доступными ценам, а с другой стороны — на учет интересов производителей и импортеров фармацевтической продукции.

В большинстве европейских стран, а также в Индии, Бразилии и Канаде государство играет серьезную роль в регулировании цен на лекарства.

Соединенные Штаты входят в число стран, где цены на лекарства не регулируются на государственном уровне. Однако 9 мая 2018 года президент США Трамп в своем выступлении заявил, что цены на рынке лекарств в США должны быть снижены, и, наоборот, должны быть повышены мировые цены на лекарства, производимые в США. По его словам, это будет способствовать притоку дополнительных денежных средств, которые будут направлены на открытия новых лекарственных препаратов.

Политика внедрения референтных цен на лекарства широко распространена в ряде европейских стран. Например, Бельгия и Италия разработали политику ограничения референтных цен на дженерики («копия» оригинального препарата), то есть по закону устанавливается цена только на препараты-дженерики. В Канаде и Германии определили так называемые терапевтические референтные цены с целью применения разной ценовой политики посредством распределения болезней по разным группам. В Нидерландах применили политику терапевтических референтных цен в соответствии с классификацией ATC. Эта классификация была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) лучшей и в дальнейшем использовалась для государственной компенсации цен на лекарства.

Референтные цены, как правило, устанавливаются сроком на один год, в том случае, когда указывается конкретная цена, а не процентная ставка, и может быть пересмотрена на основании письма импортера.

Исследования показали, что внедрение референтной цены предполагает снижение стоимости лекарств, включенных в список, в то же время, фармацевтические компании стремятся восполнить недостаток прибыли за счет увеличения стоимости лекарств, не включенных в этот список. Другой политики придерживаются правительства Испании и Соединенного Королевства: установили строгий контроль над всеми ценами на лекарства, как импортного, так и местного производства, они контролируют как оптовые, так и розничные цены. Например, в Швейцарии накладные расходы оптовой торговли установлены в размере 8%, в Германии они не должны превышать 20%.

При определении референтных цен производители лекарств изучают не только ценообразование, но и сравнивают региональные цены. Например, в Австрии изучают все цены в ЕС, за исключением Болгарии и Румынии, фиксируют минимальную, среднюю и максимальную стоимость, а затем сравнивают их с ценами внутреннего рынка. Болгария устанавливает референтные цены только на рецептурные лекарства, фиксируя минимальные цены в ряде стран, таких как Россия, Чехия, Португалия. Существует другой подход, когда сравнивают с ценами в странах с одинаковым ВВП.

Входящие в ЕАЭС Киргизия и Армения не контролируют ценовую политику на рынке лекарств. В России, начиная с 2010 года, государство устанавливает оптовые и розничные цены для ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Хотя в России насчитывается около 20 000 наименований лекарственных средств, этот список включает в себя только 700 наименований, и каждый год этот список пересматривается. В Белоруссии контролируют и розничные, и оптовые цены. Существенную роль в этом также играет наличие государственной аптечной сети. Ценовая политика зависит от цены препарата, чем он дороже, тем меньше наложенный платёж (от 1% до 30%).

В Молдавии годовая максимальная оптовая цена составляет до 15%, а розничная цена — до 25%. Регистрация осуществляется производителем фармацевтической продукции с указанием всей цепочки ценообразования.

В Грузии отсутствует государственное управление ценообразованием, поскольку региональные цены в Грузии остаются низкими из-за отсутствия НДС и благодаря гибкой ценовой политике.

По сей день цены на лекарства в Армении не регулируются на государственном уровне. В соответствии с недавно опубликованным проектом, должна была быть сформирована рабочая группа, которая в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 11 закона «О лекарствах» должна разработать референтные цены только для приобретенных государством лекарств. Такая политика приведет к экономии бюджетных расходов. Однако этот вопрос так и не был рассмотрен после смены власти в мае. После назначения на пост министра здравоохранения Арсен Торосян периодически говорил об отмене 20% НДС с лекарств. Однако этот вопрос больше не обсуждается, и правительственная программа ясно показывает, что правительство Николая Пашиняна не намерено пойти на такой шаг.

Что предлагают специалисты?

Поскольку проблему с лекарствами в Армении должен решать пациент, следовательно, целесообразно применить политику референтных цен не только для приобретенных государством лекарств. Также необходимо обеспечить антимонопольную политику ценообразования, которая в настоящее время неэффективна, поскольку оптовые цены на рынке в основном одинаковы. При определении уточненных цен необходимо не только анализировать процесс ценообразования, но и сравнивать рыночную цену лекарств в Армении с ценами других стран, и, в частности с учетом того, что Армения является членом ЕАЭС, необходимо сравнивать с действующими в странах ЕАЭС ценами и с соседней Грузией. Кроме того, можно применить также опыт Германии, классифицируя препараты по назначению. Например, лекарства для лечения таких хронических заболеваний как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и астма включают в группу I и определяют минимальную инфляцию. В группу II включают, например, противовоспалительные, антихолестериновые, гормональные препараты. Эта классификация также будет полезна после введения обязательного медицинского страхования, при разработке механизмов компенсации.

Помимо этой классификации, можно изучить также белорусский опыт, определив максимальную сумму наложенного платежа для доступных и недорогих лекарств и минимальную сумму для дорогих. Кстати, такая практика была внедрена в Азербайджане, после чего цены упали, а «черный» импорт из Грузии сократился.

Прежде чем внедрить референтную ценовую политику сперва необходимо изучить ценообразование на армянском рынке лекарства, обсудить все вопросы с фармацевтическими производителями и импортерами и только затем определить наиболее оптимальный подход регулирования, который будет способствовать снижению цен на лекарства в Армении.

В целом, ценообразование на лекарственные средства должно отличаться от ценообразования на другие товары, и у Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) есть список конкретных советов относительно ценообразования на лекарственные средства.

Однако, как показывают события последних нескольких месяцев, Минздрав Армении сосредоточился в большей степени на профилактике заболеваний (борьба с курением, налогообложение газированных напитков, содержащих сахар), что конечно важно, но позабыл о лечении больных, что приводит к тому, что медицина и лекарства остаются недоступными для большого числа граждан Армении.