Москва, 12 марта, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») предложил обсудить поправки к Конституции, касающиеся положения о том, что международные нормы признаются выше внутренних законов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

«Может быть, пора задуматься о том, что в рамках обсуждения нашей 25-летней Конституции обсудить, каким образом должен функционировать п. 4 ст. 15, в котором говориться о том, что международное право имеет верховенство над национальным», — сказал Толстой в ходе заседания.

Парламентарий выразил обеспокоенность тем, что Россия признает антироссийские резолюции, доклады «важнее наших решений».

«Возможно, настало время предметно обсудить подобные положения нашего Основного закона», — полагает Толстой.