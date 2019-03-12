Санкт-Петербург, 12 марта, 2019, 10:49 — ИА Регнум. В Ленинградской области заступили на боевое дежурство расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщили 12 марта в пресс-службе Западного военного округа.

Пресс-служба ЗВО С-400

Перед этим зенитчики приняли новое оружие от изготовителя на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области, провели проверочные боевые стрельбы и совершили марш протяжённостью более двух тысяч километров в Ленобласть.

В составе зенитного ракетного полка ЗВО системы С-400 будут нести службу по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов.

«Перед получением новейшей техники боевые расчёты прошли переобучение в учебном центре войск противовоздушной обороны», — отметили в ЗВО.

С-400 — зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолётов различных типов, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех.