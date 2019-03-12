Москва, 12 марта, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Законопроект о праве выбора времени выхода на пенсию внесли в Госдуму депутат фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Согласно инициативе, право на страховую пенсию возникает по заявлению гражданина, для мужчин — в возрасте от 60 до 65 лет, для женщин — от 55 до 60 лет.

При отсутствии волеизъявления пенсионный возраст остается на «дореформенном» уровне: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Таким образом, указали авторы, более поздний выход на пенсию становится исключительно добровольным решением самого гражданина.

«Как мы помним, даже на волне протестов против пенсионной реформы, ее сторонники уверяли, что она осуществляется в интересах граждан. Якобы многие граждане, желающие работать дольше, только и ждали, что позволения правительства. Предлагаемый закон позволит людям самим решать, когда выходить на пенсию в пределах этих пяти лет», — заявил Миронов.

Ранее депутаты уже вносили аналогичный законопроект.