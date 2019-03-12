Волгоград, 12 марта, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Ураганный ветер, ставший причиной многочисленных разрушений, обрушился на Волгоград днем 11 марта. В группе «Волгоград» в социальной сети «ВКонтакте» появилось множество фотографий, на которых изображены перевернутые остановочные павильоны, припаркованные автомобили с повреждениями, упавшие рекламные щиты и вырванные с корнями деревья.

Скриншот страницы «Волгоград onlain» в vk Дерево упало на машину

Так, Ксения Л. разместила фотографию перевернутого металлического павильона с пояснительной надписью «Лента, напротив Волги! Улетела остановка».

Скриншот страницы «Волгоград onlain» в vk Автобусная остановка улетела

Под фотографией, на которой изображено вырванное с корнем и упавшее на автомобиль дерево, пользователь Наталья И. отметила, что транспортное средство лучше не парковать вблизи деревьев.

«Лучше близ деревьев не ставить машины, тогда всё будет ок», — прокомментировала изображение Наталья И.

Один из участников группы пошутил, что в таком случае на машину может приземлиться остановка.

«Остановка прилетит», — написал Игорь Н.

В группе «Волгоград онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи сообщили, что на шоссе Авиаторов, 3, падает металлическая конструкция светодиодного освещения, однако исправить ситуацию никто не берется.

«По шоссе Авиаторов, 3 падает новая опора классного светодиодного освещения. На сайте администрации телефона МБУ ЖКХ Дзержинского района не нашел. Энергосети шлют на Горсвет, Горсвет владельца не знает. В общем, хочешь сделать доброе дело — не получится. Если кто может посодействовать спасти опору, дерзайте, очень жалко», — написал один из подписчиков.

Скриншот страницы «Волгоград onlain» в vk Падающая опора освещения

Как напоминает ИА REGNUM, МЧС по Волгоградской области 11 марта сообщало об усилении ветра до 18−23 м/с. Специалисты призывали жителей соблюдать правила безопасности и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.