Ярославль, 12 марта, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Финансирование внутригородских перевозок водными видами транспорта в Ярославле из городского бюджета будет сокращено более чем в два раза. Это следует постановления мэрии о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Ярославля» на 2015−2020 годы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Бесхлебный Речной трамвай в Ярославле

Программа определяет размер субсидий на перевозки пассажиров. Мэрия Ярославля внесла изменения в суммы субсидий. Они повышены для наземного транспорта с 446 млн до 480 млн рублей на 2019 год и понижены для водного транспорта — с 12 до 5 млн рублей.

Ранее мэрия Ярославля планировала совсем отказаться от одного из двух речных речных маршрутов «Речной вокзал — Толга», однако затем мэр заявил, что маршрут будет сохранен. При этом сумма финансирования уменьшена более чем в два раза.

Вероятно, количество рейсов по маршруту «Ярославль — Толга» все-таки уменьшится. Но произойдет это не сразу. Конкурс на перевозки в апреле-мае уже разыгран, в нем сохранено то же количество рейсов, что и в прошлом году.