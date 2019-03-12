Магадан, 12 марта, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Губернатору Магаданской области Сергею Носову прочат скорый рост по должностной государственно-управленческой лестнице. Колымчане считают, что глава региона сам активно демонстрирует, что уже готов двигаться выше, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846 (фрагмент)

Читайте также: Носов — правительству Колымы: Кто хочет работать на стройке, поднимите руку

Такие выводы сделал житель региона, автор паблика «Магаданский скептик» Филипп Преображенский на основании высказываний Сергея Носова о решении мусорной проблемы на Колыме. В частности, в интервью СМИ в городе Нижний Тагил, где до губернаторства он был мэром, Носов заявлял: «…хотел бы подчеркнуть, что это зависит от того, как на местах подходят к выполнению поставленной задачи, с головой или без головы, с учётом мнения населения и особенностей, сложившихся на конкретной территории. В целом по Колыме и тому, что к нам относится».

«Что ж, даже из приведённых выше цитат Сергея Носова можно сделать вывод, что он политик не местечкового (нижнетагильского) и даже не губернского масштаба. Он с лёгкостью раздвигает административно-территориальные границы России. Вы обратили внимание на такую вот формулировку: «В целом по Колыме и тому, что к ней относится»? Делая подобные заявления, Сергей Носов демонстрирует, что он готов двигаться вверх по управленческой лестнице. А ещё он готов передавать свой опыт губернаторскому корпусу и «прилаживать головы» тем чиновникам, у кого их нет», — высказал мнение Филипп Преображенский.

Он допускает, что после ещё нескольких таких выступлений «не придётся ни нам, ни Сергею Константиновичу отмечать первую годовщину его пребывания на Колыме».

«Подхватят его федеральные «вихри» и поднимут на самую вершину государственно-управленческого Олимпа», — считает колымчанин.

Читайте также: Носов отчитал правительство Колымы: «Мухоморов, что ли, пьёте отвар?»

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил сотрудникам региональных министерства финансов и управления эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса самостоятельно выполнять строительно-монтажные работы для создания технопарка «Кванториум». Эта идея была вызвана слишком поздними, на его взгляд, сроками объявления конкурса по поиску подрядчика для этих работ.

«Кто хочет поработать на стройке — поднимите руку, — обратился Сергей Носов к членам областного правительства. — Готовьтесь, все пойдёте штукатурить и красить. Не можете организовывать головой, пойдёте работать руками. Если вы сорвёте мне «Кванториум», вы мне сорвёте и детский дом, и «Снежку», и школы, и детские садики. Зачем давать деньги Магаданской области, если они помещение отремонтировать не могут».