Биробиджан, 12 марта, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Столица Еврейской автономной области ищет в кредит 100 млн рублей — Биробиджану не хватает средств на покрытие дефицита бюджета на 2019 год. Сразу два аукциона на открытие кредитной линии объявили местные власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) mark O'Rourke С протянутой рукой

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Извещение о проведении аукциона размещено на электронной площадке портала госзакупок. Объект закупки — оказание муниципальному образованию финансовой услуги по предоставлению в 2019 году двух кредитов в форме невозобновляемых кредитных линий в размере по 50 млн рублей каждая.

Различие кредитов лишь в том, что один должен быть предоставлен в марте 2019 года, другой — в течение 2019 года. Целью кредитов заявлено покрытие дефицита городского бюджета. Отдать долги нужно до декабря 2020 года. Максимальная цена каждого контракта составляет 7 376 712 рублей 31 копейка — в эту сумму входит исключительно оплата годовой процентной ставки, и, согласно условиям контракта, иные услуги исполнителя оплате не подлежат. Годовая ставка определена в 11%, оговорено так же и то, что муниципалитет — на своё усмотрение — может и не брать всю заявленную сумму.

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Собеседник ИА REGNUM, сотрудник городской администрации, на условиях анонимности рассказал, что с учётом ежегодного усугубления долговых обязательств муниципальных образований Еврейской АО и, в частности, самого Биробиджана, представляется маловероятным исполнение муниципалитетом города условий контрактов, выставленных на аукцион.

«Со всей очевидностью можно утверждать, что Биробиджан ожидает прогнозируемое нарастание долгов, без всякой возможности их погашения, даже с учётом рекомендованных Минфином мер. Речь может идти только о присоединении к более устойчивому, с точки зрения финансов, субъекту, например к Хабаровскому краю», — заявил собеседник агентства.

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По состояния на 1 февраля 2019 год, общий долг Еврейской автономии составляет 5,7 млрд рублей, долг муниципалитетов региона — 667 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской автономной области для рефинансирования долговых обязательств региона в 2019 году готовы взять кредит на сумму 1,5 млрд рублей под 9,5% годовых, что для 36-месячного срока погашения требовало 287 млн бюджетных рублей.

В Приморском крае власти открывают в 2019 году кредитную линию на 3 млрд рублей по ставке 8,4% годовых.

Аудит бюджета ЕАО, проведенный Минфином, выявил ряд финансовых упущений и рекомендовал властям автономной области в целях оптимизации бюджетных расходов провести укрупнение муниципалитетов с высвобождением большого числа чиновников, находящихся на бюджетной зарплате. По мнению Минфина, данные меры могли бы оздоровить финансовую ситуацию в регионе, с чем, однако, не согласны местные эксперты.

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Ранее эксперты уже высказывали мнение, что ЕАО необходимо упразднить и вернуть в состав Хабаровского края. Член Общественного совета при губернаторе Хабаровского края, житель ЕАО Олег Белозеров считает, что в самом наименовании — Еврейская автономная область — уже заложена ошибка: «автономия» — всегда часть чего-то, а евреев в ЕАО осталось менее 1%, подавляющее большинство давно уехали на ПМЖ в Израиль.