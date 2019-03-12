Абакан, 12 марта, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В Хакасии зафиксирован резкий всплеск числа степных пожаров и палов травы. Причина — сухая ветреная погода, отсутствие снежного покрова в большинстве муниципалитетов, а также человеческая халатность в обращении с огнём. В связи с этим, как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в Хакасии с 12 марта по 14 апреля 2019 года вводится режим повышенной готовности.

skeeze Огонь

В этот период в регионе будут выполняться мероприятия по стабилизации пожарной обстановки. Министрам и чиновникам на местах поручено круглосуточно контролировать ситуацию с пожарами.

В муниципалитетах к дежурству должны приступить патрульные и маневренные группы. Необходимо, чтобы пожарная, водовозная и землеройная техника находились в готовности. Источники водоснабжения должны быть приведены в порядок.

В управлении подчеркнули, что с начала 2019 года по состоянию на 12 марта в Хакасии зарегистрировано 15 степных пожаров и 17 палов растительности. Наиболее напряжённая ситуация сложилась в Усть-Абаканском районе (10 степных пожаров) и в городе Абакане (11 палов растительности).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в республиканском главке МЧС прогнозируют, что приближающийся дачный сезон ещё больше осложнит пожарную обстановку в Хакасии. В Абакане только 8−10 марта было зафиксировано семь палов растительности. А в Усть-Абаканском районе длина фронта наибольшего пала составила 14 тысяч метров. На его ликвидацию понадобилось более пяти часов.