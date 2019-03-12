Жириновский призвал отказаться от боингов
Москва, 12 марта, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Самолёты, сконструированные и созданные в РФ, безопаснее боингов, поэтому гражданам страны следует летать ими. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Боинг 737, следовавший из Эфиопии в Кению, разбился 10 марта. В результате катастрофы погибли 157 человек.
«Боинг очередной упал. В прошлом году в Индонезии, а сейчас в Эфиопии. Каждый год падает несколько боингов — и ни разу русский самолёт», — заявил Жириновский.
По его словам, за последние годы не было ни одного инцидента с российскими самолётами.
«Когда-нибудь падал Ил-62 или Ил-86? Нет. А боинги падают каждый год, по несколько штук. Опасный самолёт. Зачем мы закупали боинги? Надо быстрее переходить только на свои самолёты», — уверен Жириновский.
Он уверен, что в США не могут конструировать самолёты, так как граждане этой страны думают в первую очередь о деньгах.
«Американцы не умеют делают самолёты, там нет творческой мысли, там спекулянты и предприниматели, они только хорошо считают деньги… Они не могут создавать самолёты, только русские могут создавать самолёты», — заявил Жириновский.