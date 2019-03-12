Москва, 12 марта, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Самолёты, сконструированные и созданные в РФ, безопаснее боингов, поэтому гражданам страны следует летать ими. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Боинг 737, следовавший из Эфиопии в Кению, разбился 10 марта. В результате катастрофы погибли 157 человек.

«Боинг очередной упал. В прошлом году в Индонезии, а сейчас в Эфиопии. Каждый год падает несколько боингов — и ни разу русский самолёт», — заявил Жириновский.

По его словам, за последние годы не было ни одного инцидента с российскими самолётами.

«Когда-нибудь падал Ил-62 или Ил-86? Нет. А боинги падают каждый год, по несколько штук. Опасный самолёт. Зачем мы закупали боинги? Надо быстрее переходить только на свои самолёты», — уверен Жириновский.

Он уверен, что в США не могут конструировать самолёты, так как граждане этой страны думают в первую очередь о деньгах.

«Американцы не умеют делают самолёты, там нет творческой мысли, там спекулянты и предприниматели, они только хорошо считают деньги… Они не могут создавать самолёты, только русские могут создавать самолёты», — заявил Жириновский.