Воронеж, 12 марта, 2019, 10:08 — ИА Регнум. ГИБДД начнет предоставлять данные о собственниках транспортных средств административным комиссиям, созданным в Воронеже для взимания штрафов за бесплатную парковку на платных стоянках. Приказ МВД об утверждении порядка передачи данных о владельцах транспортных средств зарегистрирован Минюстом РФ, в действие он может вступить уже с 15 марта.

Vovka Парковка

Таким образом, отмечают «Вести-Воронеж», устранено последнее препятствие для взыскания штрафов за неоплату платных парковок, при этом данные будут предоставляться не только на тех, кто не оплатил парковку уже после 15 марта, но и на нарушителей, уже замеченных административными комиссиями ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки в центральной части Воронежа работают с 1 октября, штрафы за неоплату парковок — 1,5 тыс. рублей — ввели с 15 октября. Однако фактически выставлять штрафы нарушителям оказалось затруднительным именно из-за отказа ГИБДД предоставлять данные о собственниках автомобилей-нарушителей. Так, по данным на середину февраля, административные комиссии вынесли только 40 постановлений о взыскании штрафов. Два штрафа в настоящее время оспариваются в суде — истцы считают, что их данные получены незаконным путем. Отметим, что в начале 2019 года мэр Воронежа Вадим Кстенин заявлял, что за парковку «заплатят все».