Москва, 12 марта, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Заявление эксперта Шведского института оборонных исследований Йонаса Кьеллена, назвавшего Россию «проигравшей сверхдержавой», не соответствует действительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Швеция входит в НАТО, и понятно, что приоритетный дискурс в стране формируется с учетом этого фактора. В этом контексте я бы вообще не стал преувеличивать значение такого рода заявлений. Можно даже сказать, что они отражают позицию младшего партнера одной из сторон», — пояснил эксперт.

Другое дело, что Швеция давно избавилась от синдрома имперскости и получает от этого определенные преимущества. В этой стране общеизвестно мнение одного местного историка, заявившего, что в Полтавской битве победили шведы, так как это избавило их от имперских амбиций.

«С учетом того, что уровень жизни в этой скандинавской стране высок, это суждение не лишено оснований. Однако российское общество существует в совершенно противоположной ментальности», — отметил Михайличенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия «стремится стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего».

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