Швеция «смотрит в рот» НАТО: а Россия остаётся сверхдержавой
Москва, 12 марта, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Заявление эксперта Шведского института оборонных исследований Йонаса Кьеллена, назвавшего Россию «проигравшей сверхдержавой», не соответствует действительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.
«Швеция входит в НАТО, и понятно, что приоритетный дискурс в стране формируется с учетом этого фактора. В этом контексте я бы вообще не стал преувеличивать значение такого рода заявлений. Можно даже сказать, что они отражают позицию младшего партнера одной из сторон», — пояснил эксперт.
Другое дело, что Швеция давно избавилась от синдрома имперскости и получает от этого определенные преимущества. В этой стране общеизвестно мнение одного местного историка, заявившего, что в Полтавской битве победили шведы, так как это избавило их от имперских амбиций.
«С учетом того, что уровень жизни в этой скандинавской стране высок, это суждение не лишено оснований. Однако российское общество существует в совершенно противоположной ментальности», — отметил Михайличенко.
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Как сообщало ИА REGNUM, эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия «стремится стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего».
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