Избербаш, Дагестан, 12 марта, 2019, 10:02 — ИА Регнум. В Дагестанском городе Избербаш произошла смена градоначальника. Вместо Магомеда Исакова исполнять обязанности мэра будет его заместитель Нариман Рабаданов, курировавший ЖКХ. Решение об отмене постановления о возложении обязанностей мэра города на Магомеда Исакова было принято 11 марта депутатами горсобрания, пишет «Черновик».

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По мнению депутатов, он нарушил действующее законодательство РФ. На сессии присутствовали 12 народных избранников, еще девятерых членов горсобрания вместе с мэром на сессии не было. Какими действиями Исаков нарушил законодательство, не уточняется, однако издание приводит некоторые факты, касающиеся ряда народных избранников.

«У нас есть информация, что депутаты, не явившиеся на сессию, совместно с другими людьми, пытались совершить рейдерский захват здания горсетей. Начальник организации подтвердил, что была попытка вторжения и захвата здания. Сейчас переговоры ведутся в верхних эшелонах власти республики», — цитирует «Черновик» председателя собрания депутатов Избербаша Магомедхабиба Амирова.

Между тем в министерстве юстиции республики посчитали действия депутатов Избербаша не соответствующими закону РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Действия представителей горсобрания являются превышением полномочий, так как депутаты не имеют права отменять муниципальные правовые акты, принятые главой городского округа. Такое мнение высказал РИА «Дагестан» министр юстиции Дагестана Казимагомед Сефикурбанов.

В администрации Избербаша информацию об отстранении от должности и. о. главы города Магомеда Исакова назвали недостоверной. По данным пресс-службы муниципалитета, «исполняющий обязанности главы города Магомед Исаков работает в штатном режиме». Так, например, вчера, 11 марта, он осуществлял прием граждан.

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Напомним, бывший мэр города Избербаша Абдулмеджид Сулейманов в декабре 2018 года написал заявление о сложении полномочий после критики со стороны главы Дагестана Владимира Васильева. Руководитель республики был возмущен ходом строительства очистных сооружений в городе, на которые потратили 300 млн рублей, но так и не ввели в эксплуатацию. Временно исполняющим обязанности мэра Избербаша тогда был назначен заместитель главы города Магомед Исаков.