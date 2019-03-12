Барнаул, 12 марта, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Многомиллиардные потоки ЖКХ искушают управляющие компании, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова по поводу заявления глава ФАС Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ, он пояснил, что термин «переплаты в ЖКХ» в России сегодня имеет и другой аспект:

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

«В Алтайском крае уже почти 20 лет работает «Система «Город». Благодаря этой системе каждая квитанция, выставленная жителям, показывает «расщепление платежей», и деньги за коммуналку идут поставщикам услуг напрямую. Управляющие компании и ТСЖ получают лишь свои платежи по текущему содержанию жилья. Все прозрачно. Но в истории Барнаула были случаи, когда известный депутат Александр Мастинин вдруг обрушился на систему «Город» и в своей управляющей компании объявил, что они будут сами рассчитывать квитанции и сами собирать деньги на счет своей УК. И ведь народ клюнул, согласились выйти из системы «Город», а кончилось это тем, что Мастинин не только лишился депутатского мандата, но уже отбыл срок заключения, за то, что, замкнув все платежи на свою компанию, сумел вывести не один десяток миллионов рублей на свои компании-«однодневки». Сейчас следственный комитет проводит расследование по другой компании «Прогресс+», которую также учредил другой депутат…

К сожалению, редко кто в России создает и использует аналогичную систему «Город», как в Барнауле. И многомиллиардные потоки искушают управленцев. Но термин «переплаты в ЖКХ"в России сегодня имеет и другой аспект. Тепловые и водопроводные сети созданы еще в СССР, и они требуют серьезной модернизации, как это сделано в других странах, когда к дому подходит две трубы — газ и холодная вода. А внутри дома или квартиры уже это трансформируется в гикалории тепла и горячей воды.

Но в России возобладали интересы монополий, которые требуют бесконечного роста тарифов, но этот рост не трансформируется в современную модернизацию инфраструктуры. Поэтому россияне и переплачивают за содержание устаревших теплосетей, которые отапливают атмосферу, и бесконечную починку ржавых труб. Не случайно новому губернатору Алтайского края Виктору Томенко не повезло, ибо ему в эту зиму каждый день приходилось в ручном режиме разруливать коммунальные аварии то в Барнауле, то в Змеиногорске, то в Камне-на-Оби».

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Напомним, ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство жителей России в два раза переплачивают за жилищно-коммунальные услуги. О том, что ошибки управляющих компаний почему-то не происходят в пользу граждан, написал на своей странице в Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, это печально известное качество работы управляющих компаний не позволяет удивляться многократным переплатам за услуги ЖКХ, вскрытым сотрудниками ФАС.