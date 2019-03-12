Эдмонтон, Канада, 12 марта, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Игроки Anthem, недовольные последним патчем, решили устроить бойкот и не заходить в проект целую неделю. Тему с призывом присоединиться к бойкоту создал пользователь Afinda на Reddit, где она собрала почти 12 тыс. голосов.

Компьютерная игра Anthem

Недовольство пользователей вызвал патч 1.0.3. , введение которого ощутимо увеличило шанс выпадение редких предметов в игре. Геймеры изначально обрадовались возможности получать больше добычи (лута), однако эта функция оказалось лишь программной ошибкой, допущенной разработчиками.

Команда студии Bioware быстро исправила недоработку, чем и вызвала недовольство геймеров. В теме на Reddit пользователи обращаются к разработчикам со словами: «Верните баг и дайте нам ощутить дождь из лута!» Игроки призывают товарищей по Anthem не заходить в игру с 11 по 15 марта, чтобы создатели проекта смогли ощутить недовольство сообщества.

Напомним, что похожая ситуация произошла в игре Fallout 76 от компании Bethesda. Во время тематического ивента «Накорми народ» все персонажи на сервере получали банку консервированного рагу, если хотя бы один из них проходил задание. Игроки оценили нововведение и посчитали, что оно подходит тематике события.

Однако оказалось, что такая щедрость со стороны разработчиков была всего лишь ошибкой. Пользователи просили Bethesda вернуть функцию обратно в игру, однако их проигнорировали.