Глава района в Ярославской области заступился за жителей
Тутаев, Ярославская область, 12 марта, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Глава Тутаевского района Ярославской области Дмитрий Юнусов считает, что жители не должны повторно оплачивать электроэнергию за 2016 год. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, жители района начали получать квитанции за электроэнергию, в которых предлагается заплатить дополнительно за 2016 год. Такие квитанции пришли жителям, у которых в 2016 году был счетчик с истекшим сроком поверки. Им пересчитали плату за электроэнергию не по показателям счетчика, а по нормативу.
«Для многих жителей района суммы, которые выставили энергетики, являются значительными, поэтому мы примем все возможные юридические меры, чтобы оспорить это решение. В четверг состоится встреча всех заинтересованных сторон с участием уполномоченного по правам предпринимателей Альфира Бакирова, представителей «Единой России». Считаю, что это несправедливо. Людей не проинформировали о таких последствиях. Если бы проблема была в счетчиках, администрация подключилась бы, провела разъяснительную работу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского района Ярославской области Дмитрий Юнусов.
Всего проблема касается более чем тысячи жителей Тутаевского района.