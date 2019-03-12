Тутаев, Ярославская область, 12 марта, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Глава Тутаевского района Ярославской области Дмитрий Юнусов считает, что жители не должны повторно оплачивать электроэнергию за 2016 год. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, жители района начали получать квитанции за электроэнергию, в которых предлагается заплатить дополнительно за 2016 год. Такие квитанции пришли жителям, у которых в 2016 году был счетчик с истекшим сроком поверки. Им пересчитали плату за электроэнергию не по показателям счетчика, а по нормативу.

«Для многих жителей района суммы, которые выставили энергетики, являются значительными, поэтому мы примем все возможные юридические меры, чтобы оспорить это решение. В четверг состоится встреча всех заинтересованных сторон с участием уполномоченного по правам предпринимателей Альфира Бакирова, представителей «Единой России». Считаю, что это несправедливо. Людей не проинформировали о таких последствиях. Если бы проблема была в счетчиках, администрация подключилась бы, провела разъяснительную работу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского района Ярославской области Дмитрий Юнусов.

Всего проблема касается более чем тысячи жителей Тутаевского района.