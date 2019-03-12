Анкона, Италия, 12 марта, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Итальянский суд оправдал двоих граждан Перу, обвинявшихся в изнасиловании соотечественницы, сочтя жертву «слишком непривлекательной», передает немецкий канал n-tv 12 марта.

Страшная маска

Уроженка Перу заявила в суде итальянского города Анкона, что в 2015 году двое ее знакомых подмешали в напиток наркотическое вещество и воспользовались ее беспомощностью: один изнасиловал, а другой стоял «на карауле». В 2016 году был вынесен обвинительный приговор, отмененный годом спустя.

Теперь суд вновь рассмотрел дело и оправдал обвиняемых. В суде отметили, что предполагаемая жертва насилия очень похожа на мужчину и не могла быть привлекательной для «насильников». В качестве доказательства привели запись из телефонной книги одного из них: в ней женщина была записана как «Викинг».

»Кажется, фото в деле это подтверждает», — сказал судья.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте американский разработчик компьютерных игр Valve отказался выпускать в онлайн-сервис Steam игру Rape Day, в основе сюжета которой лежат похождения насильника во время зомби-апокалипсиса.