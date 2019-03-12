Москва, 12 марта, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Саудовскую Аравию видимо не устраивает сложившееся на нефтяном рынке положение, подразумевающее баланс интересов США и ОПЕК+ на отметке в $65 за баррель Brent. К такому выводу можно прийти исходя из сделанных 11 марта представителями Саудовской Аравии заявлений, а также исходя из появившихся в тот же день сообщений в СМИ, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

ArtseBie Нефть

«Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, заявил о высокой вероятности сохранения текущих параметров соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти до лета текущего года. Кроме того агентство Bloomberg ссылаясь опять же на высокопоставленные источники в Саудовской Аравии, сообщило о том, что королевство собирается серьезно ограничить добычу и поставки нефти на мировые рынки в апреле. Котировки отреагировали быстрым ростом, баррель Brent практически достиг $67», — пояснил эксперт.

Вдобавок к этой позитивной информации 14 марта должен выйти еще и ежемесячный отчет ОПЕК+, где вероятно также будут содержаться оптимистичные данные о ходе выполнении ограничительного соглашения.

«Если внешний фон не будет испорчен Brexit или американо-китайскими переговорами, то Brent после волатильности сегодня, 12 марта, в течение дня в коридоре $66−67 за баррель, может потянуться и к более высоким отметкам в $68−70», — считает Быков.

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