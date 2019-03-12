Законопроект об отмене транспортного налога вносится в Госдуму
Москва, 12 марта, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Законопроект об отмене транспортного налога намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Засада
«Наша фракция в очередной раз вносит законопроект об отмене транспортного налога», — сказал Миронов журналистам.
Инициатива вызвана ростом акцизов на бензин и дизельное топливо.
«Самый мало собираемый налог», — констатировал депутат.
Министерство промышленности и торговли России опубликовало список автомобилей на 2019 год, владельцы которых должны платить транспортный налог с учётом повышающего коэффициента — так называемый «налог на роскошь».