Москва, 12 марта, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Законопроект об отмене транспортного налога намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

«Наша фракция в очередной раз вносит законопроект об отмене транспортного налога», — сказал Миронов журналистам.

Инициатива вызвана ростом акцизов на бензин и дизельное топливо.

«Самый мало собираемый налог», — констатировал депутат.

Министерство промышленности и торговли России опубликовало список автомобилей на 2019 год, владельцы которых должны платить транспортный налог с учётом повышающего коэффициента — так называемый «налог на роскошь».