Абакан, 12 марта, 2019, 09:37 — ИА Регнум. В Хакасии 13−16 марта ожидается аномально тёплая погода. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на региональный гидрометцентр, дневные температуры воздуха вырастут до +10, +15 градусов.

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В Хакасии продолжится снеготаяние. По данным управления, возможно подтопление пониженных участков местности склоновыми и талыми водами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, минувшей зимой Хакасию накрывали аномальные морозы. Например, в феврале 2019 года столбики термометров опускались до минус 40 градусов и ниже. В регионе отменялись маршруты междугороднего пассажирского автотранспорта, росло количество пожаров.

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