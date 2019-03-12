Москва, 12 марта, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Справедливая Россия» вносят в Госдуму законопроект о праве пенсионера выбирать время выхода на пенсию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Мы вносим законопроект о праве пенсионера выбирать возраст выхода на пенсию», — сообщил парламентарий.

Решение принимается по заявлению работника — депутаты предлагают дать желающим возможность выхода на пенсию по достижении «старого» пенсионного возраста, то есть 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Миронов напомнил, что фракция категорически против повышения пенсионного возраста.