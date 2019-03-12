Нальчик, 12 марта, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Пенсионному фонду в Кабардино-Балкарии нанесен значительный ущерб. Более 5 млн рублей увела у управления компания «Нальчик Финанс». Мошенничество вскрыла прокуратура, проверив обращение ПФР. По данному факту возбуждено сразу 12 уголовных дел, сообщили ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе надзорного ведомства.

sathyatripodi Двое детей

Как установлено, фирма оказывала платную юридическую помощь в получении средств материнского (семейного) капитала. Двенадцать жителей Нальчика обратились за помощью в получении выплат, причитавшихся им в соответствии с рождением второго и последующих детей.

Компания, заинтересованная в получении прибыли путем оплаты оказываемых гражданам услуг из средств материнского (семейного) капитала, подготовила и предоставила в Пенсионный фонд пакет фиктивных документов. На основании них было незаконно получено более 5 млн рублей. Поданному факту возбуждено 12 уголовных дел за изготовление и сбыт поддельных документов с целью получения денежных средств.

Мошенникам по этой статье полагается наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 300 тыс. рублей. За то же преступление, но в составе организованной группы срок лишения свободы увеличивается до семи лет, а штраф — до 1 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Ставропольском крае под суд отправились адвокат и три жительницы города Нефтекумска. В разные годы злоумышленницы с помощью адвоката, который выступал в качестве риэлтора, приобрели жилье за сумму, значительно меньшую, чем сама сумма материнского капитала, а остальные деньги обналичили. Было похищено таким образом более 1,2 млн рублей.