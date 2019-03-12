Москва, 12 марта, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Москва не планирует передавать Курильские острова Японии, сообщает 12 марта РБК со ссылкой на близкие к администрации президента и МИДу источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Отмечается, что прямо отказывать Японии Россия не намерена «из соображений дипломатии», но те условия, которые выдвигает Москва, будут неприемлемы для Токио, поясняет один из собеседников издания.

Так, Россия ставит два условия, первый из них — заключение мирного договора на основе декларации 1956 года, т. е. полный суверенитет России над всеми Курильскими островами. Второй — в случае передачи островов Москва должна получить гарантии того, что на них не будет военных баз США.

Планов по передаче Японии Курильских островов нет, заявил изданию источник, близкий к администрации президента.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия возобновила диалог с Японией на основе декларации 1956 года после российско-японского саммита в Сингапуре. Основным препятствием для заключения мирного договора между Токио и Москвой являются претензии Японии на острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Россия отвергает эти претензии и постоянно напоминает японской стороне, что после окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР и суверенитет РФ над этими островами сомнению не подлежит.

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