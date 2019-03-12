Эдмонтон, Канада, 12 марта, 2019, 09:21 — ИА Регнум. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

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В составе «Эдмонтона» нападающий Леон Драйзайтль забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также голы на счету Коннора Макдэвида и Мэтта Беннинга.

В составе «Рейнджерс» точные броски нанесли форварды Брендан Лемье и Бретт Хауден.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 24-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 69 очков в 69 матчах. «Рейнджерс» идут на 25-м месте, в активе команды также 69 очков в 69 играх.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).

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