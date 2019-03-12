Рыбинск, Ярославская область, 12 марта, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Объём производства компании «ОДК-Сатурн» по итогам работы в 2018 году достиг 42,1 млрд рублей, что на 23,2% превышает показатель предыдущего года, сообщила пресс-служба предприятия.

Yarregion.ru «ОДК-Сатурн»

Продажи компании за 2018 год составили 40,7 млрд рублей, превысив показатель 2017 года на 24,7%. При этом объём прибыли от продаж составил 8,8 млрд рублей, чистой прибыли — 3,1 млрд рублей.

«В 2018-м, в год 10-летия вхождения «ОДК-Сатурн» в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, предприятие перевыполнило все установленные бюджетом показатели, создав при этом условия для продолжения дальнейшего роста», — прокомментировал полученные результаты заместитель генерального директора ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

ПАО «ОДК-Сатурн» — двигателестроительное предприятие, разработчик и производитель газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию.

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