Миннеаполис, США, 12 марта, 2019, 09:15 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Николай Когоут. Хоккей. 1950-е

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили нападающие Баркли Гудроу, Томаш Гертл и Логан Кутюр.

Отметим, что «Сан-Хосе» вернулся на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 92 очка в 69 матчах. «Миннесота» идёт на 18-м месте, в активе команды 74 очка в 70 играх.

«Миннесота Уайлд» (Миннеаполис) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).

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