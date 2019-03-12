Барнаул, 12 марта, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Между дресс-кодом и школьной формой депутат Барнаульской городской думы и педагог с большим стажем работы Марина Ермоленко выбрала бы второе. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги исследования проекта «Mail.ru дети», в ходе которого выяснилось, что наличие обязательного дресс-кода в школах поддерживают более 70% российских родителей, она пояснила:

Советские школьники, 1 сентября

«Полагаю, что школьная форма и дресс-код — это практически одно и то же, если будет установленный образец для всей страны или для каждой конкретной школы. Но моё мнение, что хотя бы регионально они должны быть одинаковые. Я со школами общаюсь — да, пытаются ввести дресс-код — или цветовой, или жилетки, или что-то ещё, но по факту при попытке соответствовать цвету — форма не выдерживается. И, соответственно, если выбирается, к примеру, серый цвет, то получается сплошная серая масса.

Поэтому я остаюсь при своём мнении: должна быть школьная форма установленного образца — или всероссийская, или региональная, но не для каждой школы. Потому что в одной школе, к примеру, чётко прописывают — какие жилетки, какие шевроны, — и это смотрится, а в другой говорят: мы выбираем дресс-код — серый цвет. На мой взгляд, такое не очень-то смотрится».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что среди родителей наличие дресс-кода в школах поддержали 72% опрошенных, говорится в исследовании проекта «Mail.ru дети». Известно также, что около 65% детей респондентов учатся в школах с обязательным наличием школьной формы, а 60% детей должны придерживаться дресс-кода.

Ранее Марина Ермоленко отмечала, что она является сторонницей школьной формы потому, что такая одежда дисциплинирует, настраивает на учебный процесс и добавляет опрятности.