Киев, 12 марта, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра на Украине без света остаются 537 населённых пунктов, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщил 12 марта официальный сайт ведомства.

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«В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 537 населенных пунктов в 15 областях», — сказано в сообщении.

Больше всего из-за непогоды пострадали Киевская, Хмельницкая, Винницкая, Черкасская и Житомирская области.

Работники коммунальных служб устраняют аварии.

Напомним, из-за сильного ветра на Украине несколько человек погибли, десятки получили переломы, повреждены сотни зданий и автомобилей.

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