Чикаго, США, 12 марта, 2019, 09:03 — ИА Регнум. «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1.

skeeze Спорт

В составе «Чикаго» хет-трик оформил нападающий Брендан Перлини. Ещё по голу забили Брэндон Саад, Крис Куниц, Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. Российский форвард Артём Анисимов отметился результативной передачей.

В составе «Аризоны» единственный точный бросок нанёс нападающий Рихард Паник.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 69 очков в 69 матчах. «Аризона» идёт на 19-м месте, в активе команды 73 очка в 69 играх.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 7:1 (2:1, 4:0, 1:0).

Читайте также: Передачи Кучерова и Сергачёва помоги «Тампе» обыграть «Торонто»