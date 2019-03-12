Астана, 12 марта, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Производство подсолнечного нерафинированного масла в Казахстане в январе 2019 года составило 12,8 тыс. тонн, что на 10,8% больше, чем годом ранее. Об этом 12 марта сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

the3cats Масло в воде

За месяц производство рафинированного масла выросло на 29,5%, до 7,3 тыс. тонн. Основное производство подсолнечного масла сосредоточено в Восточно-Казахстанской области.

По итогам 2018 года Казахстан импорт подсолнечного масла в Казахстан вырос на 6,3%, до 93,5 тыс. тонн, что составляет 26% от общего объема потребления этого продукта внутри республики. Объем экспорта вырос на 35,1%, до 61,8 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года объем производства нерафинированного подсолнечного масла в Казахстане вырос на 3,7%, до 126,3 тыс. тонн, рафинированного масла — на 7,1%, до 135,9 тыс. тонн.

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