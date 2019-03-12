Торонто, Канада, 12 марта, 2019, 08:55 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Тампы» по дублю оформили нападающие Тайлер Джонсон и Седрик Пакетт, ещё по шайбе забросили Энтони Чирелли и Ондржей Палат. Российские игроки Никита Кучеров и Михаил Сергачёв отметились результативными передачами.

В составе «Торонто» точные броски нанесли форварды Остон Мэттьюс и Коннор Браун.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 110 очков в 70 матчах. «Торонто» идёт на пятом месте, в активе команды 89 очков в 69 играх.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

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