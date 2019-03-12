Москва, 12 марта, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования организации и производства судебной экспертизы Следственным комитетом РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

СК не только сможет создавать государственные судебноэкспертные учреждения и экспертные подразделения, но и проводить судебные экспертизы.

Так, СК сможет проводить молекулярно-генетическую, компьютерно-техническую, видеотехническую, информационно аналитическую, строительно-техническую, фоноскопическую, лингвистическую, финансово-аналитическую, психофизиологическую (с использованием полиграфа), почерковедческую, дактилоскопическую, баллистическую, портретную, трасологическую, физико-химическую, пожарно-техническую, экологическую, медико-криминалистическую экспертизы, а также экспертизы холодного оружия и технико-криминалистической экспертизы документов.

Также СК наделяется полномочиями по обеспечению законности при осуществлении данного процессуального действия.

Поправками прописывается, что деятельность государственных судебно-экспертных учреждений, экспертных подразделений уполномоченных федеральных государственных органов финансируется за счет средств федерального бюджета.

Отдельные положения касаются требований к экспертам. Также устанавливается, что уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру специальными комиссиями каждые пять лет.