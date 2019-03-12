Якутск, 12 марта, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Администрация Якутска снова объявила электронный аукцион с целью поиска организации, которая проведёт масштабный банкет за бюджетные деньги. На этот раз услуги приобретаются одной закупкой, и заплатить за них мэрия готова почти 3 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Хозацкая. Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина, Санкт-Петербург Пир во время чумы

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В меню — жеребятина и колбаса из неё, фаршированный осётр, форель в кляре, роллы, рыбное ассорти (нельма, балык чира, юкола), мясо говядины на шпажках, ойгос запечённый, баранина, жареный карась, картофель с мясом и овощами в горшочках, саламат, якутская лепёшка, расстегаи с рыбой, якутские оладьи и вафли, пирожки с мясом и рисом, хаан (кровяная колбаса), харта (потроха жеребёнка), куриные фрикадельки и говяжьи котлеты. В списке напитков — кумыс, быппах и брусничный морс.

Накормить блюдами из этого меню мэрия намерена 650 человек. За оказание услуг по организации, обслуживанию и обеспечению питанием при проведении мероприятий из бюджета готовы заплатить 2,99 млн рублей. Аукцион был объявлен 28 февраля, глава города Сардана Авксентьева в это время находилась в отпуске.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ в ноябре 2018 года мэрия уже заказывала два банкета стоимостью 1,1 млн рублей, но эти закупки были отменены после того, как о них узнала мэр города Сардана Авксентьева. Объявивший эти аукционы сотрудник тогда был уволен.

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«Вызвала руководителя МКУ «Управление делами», но вразумительного объяснения от него про эти банкеты я не получила. Поручений о таких закупках ни от меня, ни от моих заместителей он не получал. Ну что же, если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее, — нам с ним не по пути. Не думаю, что это умышленные действия сотрудника, или, как пишут некоторые, «подстава», скорее привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов и от таких руководителей», — объясняла тогда Сардана Авксентьева.