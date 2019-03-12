Найроби, 12 марта, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Два района в Найроби полностью выгорели. Более 1000 домов сгорели, около 3000 человек остались без крова, сообщает газета Mwananchi.

(сс) CWitte Пожар

Очевидцы сообщают, что пожар начался в доме женщины, забывшей выключить электрическую плиту. Распространению огня способствовал сильный ветер, а также взрыв газовых баллонов в соседнем доме.

Другие свидетели рассказали, что пожар начал молодой человек, пытавшийся самостоятельно подсоединить электричество.

Пожар произошел вечером 10 марта, сообщают источники полиции.

Член парламента Чарльз Нджагуа Каньи пообещал предоставить пострадавшим еду и материальную помощь. Он призвал граждан Кении принять участие в помощи пострадавшим.