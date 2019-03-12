Москва, 12 марта, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Сегодня, 12 марта, в Москве обещает быть ветрено. По данным Гидрометцентра, порывы западного ветра местами могут достигать 15 м/с.

Myriams-Fotos Цветок на снегу

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При этом погода будет облачная, с прояснениями. Метеорологи не исключают осадки в виде снега, на дорогах — гололедицу.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюсовых температур, однако ночью ещё будет достаточно морозно. Так, днём 12 марта в Москве ожидается — 1 °C …+1 °С. В ночь на 13 марта будет — 7 °C … — 5 °C. Такая погода сохранится до выходных.

Ранее по теме: Глава Гидрометцентра о климатической весне: «Идем с опережением графика»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Гидрометцентра Дмитрий Кикте заявил, что климатическая весна придёт в Москву с опережением графика, поэтому снежный покров в городе растает раньше обычного. При этом он напомнил, что обычно климатическая весна приходит в российскую столицу в 20-х числах марта.