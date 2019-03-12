Киев, 12 марта, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Разговоры о том, что предвыборное турне президента Украины Петра Порошенко срывают «пророссийские силы» являются чушью, заявил министр МВД Украины Арсен Аваков 11 марта в эфире телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, за срывом выступления Порошенко в Черкассах стоят «герои» войны в Донбассе.

«Во главе этой акции был молодой парень, которого я знаю лично, и этот парень воевал в добровольческом батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он имеет боевой орден, он принимал участие в операциях под Иловайском, Широкино, Мариуполем и так далее», — рассказал Аваков.

Он отметил, что боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в какой-то момент перешли границы дозволенного, однако такие проблемы необходимо решать не силой, а публичным диалогом.

«Даже если ты прав, и ты идешь с антикоррупционными лозунгами, и ты искренне чего-то требуешь, ты не можешь говорить об одном преступлении и совершать другое. Это самая большая проблема, которая была в тот день», — подчеркнул министр.

Напомним, 9 марта в Черкассах выступал Пётр Порошенко. В город также прибыли члены одной из националистических организаций. Радикалы попытались заблокировать кортеж Порошенко и спровоцировали драку. Они требовали от президента немедленно арестовать людей из его окружения — фигурантов громкого коррупционного скандала. В результате столкновений пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация повторилась в Житомире. Порошенко был вынужден выступать перед избирателями за специальным ограждением, а затем убегать по лужам с места проведения мероприятия.

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